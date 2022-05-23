В Великобритании выявлено еще 36 случаев заражения оспой обезьян

Еще 36 случаев заражения оспой обезьян зарегистрировано Агентством по здравоохранению Великобритании (UKHSA) на территории Королевства за выходные.

«UKHSA подтвердило 36 новых случаев оспы обезьян в Великобритании. Таким образом, общее число случаев достигло 56», — сообщил телеканал Sky News в понедельник, 23 мая.

Агентство по здравоохранению не считает оспу обезьян инфекцией, передаваемой половым путем, но она способна передаваться при тесном контакте с инфицированным человеком. Отмечается, что риск распространения среди британцев оценивается как очень низкий.

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Ранее в этот день UKHSA советовало имевшим тесный контакт с больными оспой обезьян людям самоизолироваться на три недели.

Оспа обезьян — редкая вирусная инфекция, которая встречается преимущественно в отдаленных районах в центре и на западе Африки. Инкубационный период оспы обезьян обычно составляет 7–14 дней. Сообщается, что симптомы вируса менее тяжелые, чем у натуральной оспы. Сюда относятся лихорадка, мышечные боли, озноб, происходит увеличение лимфатических узлов. После этого лицо покрывается сыпью, как при ветрянке или сифилисе. Болезнь сопровождает пациента от двух до четырех недель.

Последовательность генома из образца, который был взят в Португалии, показала близкую связь вируса оспы обезьян с завезенными случаями из Нигерии в Великобританию, Израиль и Сингапур в 2018 и 2019 годах.

21 мая ВОЗ получила информацию о 92 лабораторно подтвержденных случаях оспы обезьян среди людей. Отмечается, что никто от инфекции не скончался. Кроме того, в России на сегодняшний день не зарегистрировано ни одного случая заболевания.

Кроме того, в пятницу сообщалось о 23 новых положительных ПЦР-тестах в Испании, которые показали положительный результат на анализ наличия оспы обезьян, всего там болеют как минимум 30 человек. Помимо этого, случаи заражения людей выявлены в Швеции, Италии, Франции, Канаде, Нидерландах, Швейцарии.

В Роспотребнадзоре 23 мая заявили об отсутствии специальной вакцины от оспы обезьян, но в качестве защиты можно сделать прививку против классической оспы.

Роспотребнадзор сообщил, что в России случаи «обезьяньей» оспы пока не выявлены, а риск завоза инфекции оценивается как низкий. Для недопущения завоза оспы обезьян на территорию России были усилены меры санитарно-карантинного контроля на границе. Также в ведомстве упомянули о прививке против классической оспы в качестве защиты.

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