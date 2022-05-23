Реклама
Прямой эфир
Экономика
Минфин РФ сообщил о снижении требования по продаже валютной выручки до 50%
Политика
Официальная часть встречи Путина и Лукашенко продлилась почти пять часов
Мир
Китайская делегация после выступления Зеленского в Давосе не аплодировала
Политика
В Госдуме раскритиковали призыв Польши к Норвегии поделиться доходами от газа
Мир
Фальшивую гранату обнаружили у консульства России в Бразилии
Экономика
В «Ашане» задумались о передаче российского бизнеса внешнему управляющему
Мир
В Польше предрекли Европе страдания из-за импорта российского газа
Мир
Захарова указала на одобрение Зеленским захвата Украины Польшей
Экономика
Starbucks объявила об уходе с российского рынка
Политика
В Госдуме заявили о потере Украиной своей самостоятельности
Общество
Роспотребнадзор усилил санитарный контроль на границе из-за оспы обезьян

Официальная часть встречи Путина и Лукашенко продлилась почти пять часов

0
Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Официальная часть встречи президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко продлилась 4 часа 50 минут. Об этом сообщает Telegram-канал Пул Первого.

Контактные обязательства: в чем кроется научный потенциал Союзного государства
И смогут ли Россия и Белоруссия противостоять санкционному давлению

«Сейчас лидеры продолжают общение неформально. Как и начинали — с видом на Черное море», — говорится в посте.

Переговоры глав государств проходят 23 мая в Сочи. Договоренность о полноформатной двусторонней встрече была достигнута на саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Реклама

Лидеры в ходе встречи обсудили вопросы безопасности и экономики, международную повестку, ситуацию на Украине и процессы, связанные со строительством Союзного государства». Путин, в частности, отметил, что российская экономика выдерживает удар достойно, несмотря на санкции. Однако ситуация требует внимания от правительства, указал глава государства.

Также он в шутку пообещал провести серьезную беседу с самим собой по поводу «вины» в экономических проблемах западных государств. Так он напомнил о продвигаемой версии о якобы вине России в экономических бедах Запада.

Со своей стороны Лукашенко добавил, что западные страны делают шаги, чтобы расчленить Украину, и это крайне настораживает Минск.

20 мая в Кремле сообщили, что президенты России и Белоруссии в ходе переговоров 23 мая планируют обсудить развитие отношений двух стран с акцентом на интеграционное взаимодействие в рамках Союзного государства, а также международные вопросы.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022