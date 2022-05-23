Официальная часть встречи Путина и Лукашенко продлилась почти пять часов
Официальная часть встречи президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко продлилась 4 часа 50 минут. Об этом сообщает Telegram-канал Пул Первого.
«Сейчас лидеры продолжают общение неформально. Как и начинали — с видом на Черное море», — говорится в посте.
Переговоры глав государств проходят 23 мая в Сочи. Договоренность о полноформатной двусторонней встрече была достигнута на саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
Лидеры в ходе встречи обсудили вопросы безопасности и экономики, международную повестку, ситуацию на Украине и процессы, связанные со строительством Союзного государства». Путин, в частности, отметил, что российская экономика выдерживает удар достойно, несмотря на санкции. Однако ситуация требует внимания от правительства, указал глава государства.
Также он в шутку пообещал провести серьезную беседу с самим собой по поводу «вины» в экономических проблемах западных государств. Так он напомнил о продвигаемой версии о якобы вине России в экономических бедах Запада.
Со своей стороны Лукашенко добавил, что западные страны делают шаги, чтобы расчленить Украину, и это крайне настораживает Минск.
20 мая в Кремле сообщили, что президенты России и Белоруссии в ходе переговоров 23 мая планируют обсудить развитие отношений двух стран с акцентом на интеграционное взаимодействие в рамках Союзного государства, а также международные вопросы.