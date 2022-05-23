Новый случай бешенства у крысы выявили в Челябинской области

Второй случай бешенства среди домашних крыс выявили в Челябинской области. Об этом сообщает kursdela.biz со ссылкой на региональное управление Россельхознадзора.

По данным специалистов, вирусное заболевание стало причиной гибели домашней крысы в Озерске. В апреле от бешенства умерла домашняя крыса в Магнитогорске. Специалисты отмечают, что ранее жертвами заболевания среди питомцев становились только кошки и собаки.

По данным на конец апреля, неблагополучными по бешенству были объявлены шесть городов и поселений Челябинской области. Во всех населенных пунктах был введен карантин.

На прошлой неделе новый очаг бешенства выявили в Саратовской области. Заболевание диагностировали у кота, который погиб на территории личного подсобного хозяйства в селе Малиновка Аркадакского района.