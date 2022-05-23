Новая площадка для игры в петанк появится в центре Казани

На набережной Казани вновь откроется площадка для игры в петанк. Об этом сообщает пресс-служба Стратегии развития реки Казанки в своем Telegram-канале.

В среду, 25 мая, в 18:00 запланировано открытие петанк-площадки. Чтобы быстрее приступить к игре, в пресс-службе посоветовали найти партнера для соревнований. Необходимый инвентарь будут выдавать на площадке, пишет InKazan.ru.

Территория для игры в петанк расположена на открытой площадке экстрим-парка «Урам» недалеко от зоны для пляжного волейбола.

Петанк — французская уличная игра, суть которой состоит в том, чтобы заработать как можно больше баллов, бросая металлический шар в цель. При броске шара игрок не должен отрывать ноги от земли, а также переступать очерченный круг.