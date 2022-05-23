В Минэкономразвития заявили, что укрепление рубля достигло пиковых значений

Укрепление курса российского рубля дошло до пикового значения. Об этом 23 мая заявили в Министерстве экономического развития РФ.

«По нашим оценкам, сейчас укрепление рубля находится на пиковых уровнях. Импорт, потоки капитала будут адаптироваться к новым условиям», — подчеркнули в ведомстве.

По данным министерства, главную роль в процессе адаптации и укреплении курса рубля сыграет снижение ключевой ставки Центральным банком России.

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Как напоминает «Газета.Ru», ранее в понедельник газета «Ведомости» со ссылкой на источники сообщала о начале покупок ЦБ валюты у экспортеров через других участников рынка. Уточнялось, что это делается для сдерживания курса рубля от неконтролируемого укрепления.

Позже регулятор опроверг информацию о покупке валюты у других участников рынка, назвав ее не соответствующей действительности.

Днем 23 мая курс евро на Мосбирже опустился до 59 рублей впервые с июня 2015 года. По состоянию на 16:25 евро достиг 58,8 рубля, доллар США котировался по 57,4 рубля.

19 мая помощник президента России Максим Орешкин назвал текущий курс рубля абсолютно рыночным. Он отметил, что российская нацвалюта укрепляется благодаря сильному платежному балансу за счет высоких цен на экспортируемую нефть.

12 мая президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам заявил о стабильном укреплении курса российского рубля, он показывает в этом году лучшую динамику среди всех мировых валют.