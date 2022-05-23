Реклама
Прямой эфир
Экономика
Минфин РФ сообщил о снижении требования по продаже валютной выручки до 50%
Политика
Официальная часть встречи Путина и Лукашенко продлилась почти пять часов
Мир
Китайская делегация после выступления Зеленского в Давосе не аплодировала
Политика
В Госдуме раскритиковали призыв Польши к Норвегии поделиться доходами от газа
Мир
Фальшивую гранату обнаружили у консульства России в Бразилии
Экономика
В «Ашане» задумались о передаче российского бизнеса внешнему управляющему
Мир
В Польше предрекли Европе страдания из-за импорта российского газа
Мир
Захарова указала на одобрение Зеленским захвата Украины Польшей
Экономика
Starbucks объявила об уходе с российского рынка
Политика
В Госдуме заявили о потере Украиной своей самостоятельности
Общество
Роспотребнадзор усилил санитарный контроль на границе из-за оспы обезьян

В Минэкономразвития заявили, что укрепление рубля достигло пиковых значений

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Укрепление курса российского рубля дошло до пикового значения. Об этом 23 мая заявили в Министерстве экономического развития РФ.

Как закалялся рубль: что стало причиной нового раунда укрепления нацвалюты
Эксперты ожидают, что для повышения бюджетных доходов ЦБ может пойти на досрочное снятие ограничений

«По нашим оценкам, сейчас укрепление рубля находится на пиковых уровнях. Импорт, потоки капитала будут адаптироваться к новым условиям», — подчеркнули в ведомстве.

По данным министерства, главную роль в процессе адаптации и укреплении курса рубля сыграет снижение ключевой ставки Центральным банком России.

Реклама

Как напоминает «Газета.Ru», ранее в понедельник газета «Ведомости» со ссылкой на источники сообщала о начале покупок ЦБ валюты у экспортеров через других участников рынка. Уточнялось, что это делается для сдерживания курса рубля от неконтролируемого укрепления.

Позже регулятор опроверг информацию о покупке валюты у других участников рынка, назвав ее не соответствующей действительности.

Днем 23 мая курс евро на Мосбирже опустился до 59 рублей впервые с июня 2015 года. По состоянию на 16:25 евро достиг 58,8 рубля, доллар США котировался по 57,4 рубля.

19 мая помощник президента России Максим Орешкин назвал текущий курс рубля абсолютно рыночным. Он отметил, что российская нацвалюта укрепляется благодаря сильному платежному балансу за счет высоких цен на экспортируемую нефть.

12 мая президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам заявил о стабильном укреплении курса российского рубля, он показывает в этом году лучшую динамику среди всех мировых валют.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022