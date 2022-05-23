Дорожное покрытие отремонтировали на мостах в Астрахани

В 2022 году власти Астрахани уделили особое внимание состоянию дорожного покрытия на мостах. За выходные асфальт обновили на трех переправах.

Сезон дорожных работ стартовал несколько недель назад. Бригады вышли на Новый мост, Красный мост через реку Кутум, а также на мост через канал имени Варвация в створе улицы Победы. Кроме того, в минувшие выходные специалисты обновили верхний слой дорожного покрытия на Таможенном мосту, мосту через Варвациевский канал в створе улицы Адмиралтейской, а также на мосту Победы через реку Кутум. Об этом пишет «Астрахань 24».

По плану дорожного ремонта рабочие наносят разметку горячим термопластиком. Разделительные полосу обновили на улицах Красной Набережной, Адмиралтейской, Латышева, Василия Тредиаковского и других.

Ранее сообщалось, что в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Астрахани приведут в порядок около десяти объектов, в том числе расположенных в отдаленных микрорайонах.