Названы наиболее пожароопасные районы Приморья

Пожароопасная ситуация сложилась в трех районах Приморского края. Высокий, IV класс пожарной опасности в период с 23 по 25 мая ожидается в Партизанском, Ольгинском районах, а также на севере Тернейского района.

Специалисты Примгидромета объявили штормовое предупреждение. Жителей региона просят соблюдать определенные правила — в частности, запрещено устраивать пал сухой травы, пишет Vostokmedia.

Высокий риск лесных пожаров возник в Уссурийском, Кировском и Дальнереченском районах Приморья. Власти Приморья уверены, что пик весенней горимости уже пройден. Однако экстренные службы контролируют ситуацию. Они заявили о готовности вести борьбу не только на территории края, но и в соседних регионах.

Ранее сообщалось, что в Амурской области продолжает действовать высокий, IV класс пожарной опасности. Он сохраняется в Октябрьском районе, Бурейском и Завитинском муниципальных округах.