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В Азербайджане создали госкомиссию по делимитации границы с Арменией

Президент Азербайджана Алиев создал госкомиссию по делимитации границы с Арменией
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Фото: Global Look press/Kremlin Pool
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев создал государственную комиссию, которая займется вопросом делимитации границы с Арменией. Соответствующее распоряжение опубликовано в понедельник, 23 мая, на официальном сайте главы государства.

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«Создать государственную комиссию по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения», — говорится в документе.

Председателем госкомиссии, согласно распоряжению, назначен заместитель премьер-министра страны Шахин Мустафаев.

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Вечером 22 мая стало известно, что глава Азербайджана, премьер-министр Армении Никол Пашинян и глава Евросовета (ЕС) Шарль Мишель договорились в Брюсселе о начале работы армяно-азербайджанской комиссии по делимитации границ.

По итогам обсуждения достигнуты договоренности о дальнейшем ходе работы. Также в ходе трехсторонней встречи в Брюсселе обсуждались вопросы, связанные с подготовкой к переговорному процессу по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, гуманитарными проблемами и урегулированием нагорнокарабахского конфликта.

Следующая встреча в таком же формате должна состояться в июле-августе текущего года.

Ранее, 9 апреля, президент РФ Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьером Армении. Политические лидеры заявили о важности договоренностей о подписании соглашения о мире между Арменией и Азербайджаном и начале работ по делимитации армяно-азербайджанской границы.

В ноябре 2020 года при участии России Армения и Азербайджан подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документ в том числе предусматривал введение в регион российских миротворцев, обмен военнопленными и передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона.

Армения и Азербайджан с 1988 года оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха. Тогда регион, в котором проживают в основном армяне, заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом. В сентябре 2020 года Баку в ходе военных действий взял под свой контроль ряд населенных пунктов.

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