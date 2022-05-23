Брендбук разработали для празднования Дня города в Иркутске

В Иркутске разработали фирменный стиль празднования 361-летия города. Брендбук необходим для создания единого оформления улиц, витрин и общественных пространств. Основным элементом станет буква «И», состоящая из графических блоков с изображением знаковых мест города.

В описании говорится, что объекты исторического наследия в букве «И» являются левыми и правыми берегами, которые объединяет плотина ГЭС и текущая из нее река Ангара. Эти элементы в стилистике будут неизменными, а остальные графические блоки можно менять в зависимости от территории расположения, сказано в описании концепции. В нее также можно включить достопримечательности города.

Дизайнерские решения разрешили использовать не только городским службам, но и представителям бизнеса, пишет ИА IrkutskMedia.

Ранее сообщалось, что в Иркутске к новому учебному году планируется вырастить 15 тыс. лилий. В теплицах высадили уже 8 тыс. луковиц. По словам агронома предприятия Анастасии Колесовой, местные цветы стали пользоваться особым спросом. Поэтому специалисты работают над расширением ассортимента.