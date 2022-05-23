Энергетиков в Архангельской области перевели в режим повышенной готовности

Энергетики в Архангельской области перешли в режим повышенной готовности из-за непогоды. Об этом в понедельник, 23 мая, сообщили в пресс-службе местного филиала «Россети Северо-Запад».

В регионе выпал снег, кроме того, синоптики распространили предупреждение о штормовом ветре. В случае необходимости, оперативно восстанавливать электроснабжение готовы 132 аварийные бригады и 336 единиц техники.

Непогода, как ожидается, сохранится в Архангельской области до вторника.

На этом фоне энергетики также распространили сообщение с призывом к населению соблюдать правила безопасности. Так, специалисты напомнили о запрете приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе чем на 8 м, а также самостоятельно восстанавливать электроснабжение.