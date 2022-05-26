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Тождество справедливости

Чемпион мира по версии WBO Дмитрий Пирог — о решении ATP и WTA лишить Уимблдон рейтинговых очков за отстранение теннисистов из России и Белоруссии
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Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) и Женская теннисная ассоциация (WTA) лишили Уимблдон-2022 рейтинговых очков за отстранение игроков из России и Белоруссии. При этом турниры ATP и WTA в Британии лишаться очков не будут, потому что в периоды их проведения у отстраненных есть другие возможности выступать. Международная федерация тенниса (ITF) поддержала это решение, которое для многих стало резонансным.

Организаторы Уимблдона отреагировали жестко: «Выражаем глубокое разочарование в связи с решениями, принятыми ATP, WTA и ITF касательно рейтинговых очков, — говорится в заявлении. — Мы считаем, что это решение не соответствует масштабу тех исключительных и экстремальных обстоятельств и положения, в котором мы оказались, и наносит ущерб всем игрокам в туре. На данный момент мы продолжаем отстаивать свою позицию. Также мы ведем переговоры с другими турнирами Большого шлема».

На мой взгляд, ATP и WTA продемонстрировали всему миру верность собственным правилам и принципам. Дискриминация теннисистов по национальному признаку, которую устроили россиянам и белорусам организаторы турнира в Великобритании, противоречит духу спортивной борьбы. Именно поэтому обе профессиональные организации приняли синхронное решение — лишить за это Уимблдон рейтинговых очков. ATP и WTA поступили последовательно, разумно и честно. Но главное — они показали другим международным структурам, как важно бороться за права спортсменов, которых ущемляют только лишь за то, что они являются гражданами отдельных стран. В данном случае России и Белоруссии. Несогласие ATP и WTA с исключением российских теннисистов — это еще один сигнал из индустрии именно профессионального спорта.

Это большая победа спорта над политикой. Политики должны встречаться на политических баталиях, сессиях. А спортсмены должны встречаться на стадионах, кортах, ринге... Я бы не сказал, что произошедшее — это радостная новость. Но это справедливость.

Уверен, что теперь многие последуют примеру теннисных чиновников. Хотя подобное мы можем наблюдать и в других профессиональных лигах. Например, в хоккее, боксе, смешанных единоборства. В той же НХЛ российские хоккеисты не испытывают никакого давления. Они не стали изгоями и успешно играют в своих клубах в США и Канаде. Более того, их признают лидерами рейтингов, в том числе и по мнению болельщиков. Российские бойцы и боксеры, пусть с некоторыми ограничениями, но продолжают выступать за океаном на профессиональном ринге. Парадоксально, но именно профессиональный спорт, построенный на бизнесе, сегодня сохраняет приверженность принципам честной борьбы, несмотря на национальность атлетов.

Русофобию, которая сегодня заполонила мировой спорт, разжигают политики. Под их давлением принимают антироссийские санкции и международные спортивные федерации. К сожалению, этому способствует и Международный олимпийский комитет (МОК) — многие при отстранении россиян ссылаются именно на его рекомендации. Это точно не делает чести организации Томаса Баха.

Между тем мы видим и проявление здравого смысла со стороны некоторых международных спортивных организаций. Уверен, что с течением времени их будет больше. Градус напряжения постепенно начнет спадать.

Автор — ​депутат Госдумы, чемпион мира по боксу по версии WBO в среднем весе (2010-2012). Непобеждённый профессиональный боксёр, выступавший в средней весовой категории (до 72,6 кг)

Позиция редакции может не совпадать с мнением автора

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