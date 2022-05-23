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Чиновников из Вилючинска накажут за травмы детей на качелях

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В Вилючинске Камчатского края возбудили уголовное дело в отношении сотрудников муниципального учреждения «Благоустройство Вилючинска». Их обвинили в халатности, повлекшей травмирование детей при катании на качелях.

ИА KamchatkaMedia со ссылкой на СУ СКР по региону пишет о том, что следствие установило факт неисполнения работниками учреждения своих должностных и профессиональных обязанностей по содержанию и уборке от снега и наледи территории центральной площади города. В результате пострадали дети.

14 апреля при катании на качелях девочка и мальчик девяти лет получили травмы — их ноги попали между сиденьем качелей и образовавшимся под ними ледяным наростом. Детям причинен средний и тяжкий вред здоровью соответственно.

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Во время процессуальной проверки выяснилось, что средний вред здоровью был причинен 14-летнему подростку при аналогичных обстоятельствах. Инцидент произошел 13 апреля.

В прокуратуре края установили, что расстояние между подвесной скамьей и снежным покровом не соответствовало нормативным требованиям. Опасную конструкцию демонтировали. Главе Вилючинского городского округа внесено представление. К дисциплинарной ответственности привлекли трех должностных лиц, включая руководителя МКУ «Благоустройство Вилючинска». Возбуждено административное дело.

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