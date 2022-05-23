Пользователи Twitter из США раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского, который призвал к ужесточению антироссийских санкций во время своего выступления на экономическом форуме в Давосе 23 мая.

«Украинец обращается к миру, который переживает экономический ад. У него всё хорошо. Он только что получил $40 млрд от американских налогоплательщиков», — написал один из пользователей.

Другой пользователь пошутил по поводу того, что Давос стал для Киева расчетным банком.

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«Так устал видеть этого человека по телевизору. Он надел военную форму на одну фотосессию, чтобы привлечь к себе внимание. Теперь его показывают по телевидению больше, чем (президента США. — Ред.) Джо Байдена», — говорилось в одной из публикаций соцсети.

В этот же день член палаты представителей США, республиканец Майкл Маккол сообщил, что после выступления Зеленского в Давосе китайская делегация не присоединилась к овациям и вскоре покинула зал. В эфире телеканала CNN он показал фотографию, на которой запечатлены сидящие делегаты из КНР в окружении аплодирующих людей. По его мнению, китайская делегация тем самым послала «четкий сигнал», что «они не поддерживают Украину, они не поддерживают Зеленского».

Президент Украины во время онлайн-выступления призвал страны к участию в восстановлении его государства, введению эмбарго на российскую нефть, полному блокированию банков, IT-сектора РФ и выводу бизнеса из России.

21 мая французская Le Figaro написала, что Зеленский заявил о «дипломатическом» пути разрешения конфликта, но добавил, что «Россия этого не хочет». Однако читатели издания раскритиковали заявления украинского лидера, отметив, что он постоянно меняет свою позицию: «сегодня он хочет войны, а на следующий день говорит о переговорах». Это, по их мнению, объясняется тем, что президент Украины стал заложником между украинскими националистами и американцами.

Кроме того, 19 мая французы возмутились выступлением Зеленского на открытии 75-го кинофестиваля в Каннах. Так, один из пользователей Сети подчеркнул, что Каннский фестиваль всегда олицетворял престиж Франции, но после этого выступления он пошатнулся.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР из-за обстрелов со стороны украинских военных. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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