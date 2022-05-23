Движение ограничат на дороге под Магаданом из-за паводка

В Магаданской области на 40-м км автодороги Магадан – Балаганное – Талон могут ввести ограничение движения для всех видов транспорта. Причина — обильное прохождение паводковых вод и выход воды на проезжую часть.

В региональном министерстве дорожного хозяйства и транспорта ИА MagadanMedia сообщили, что в ближайшее время на этом участке начнутся работы по водоотведению. В ведомстве посоветовали водителям при движении выбирать оптимальную дистанцию для выполнения маневров.

На аварийном участке подрядчик, ООО «Тенькинская дорожная компания», завершил работы по отводу воды с проезжей части. Опасная паводковая ситуация на части дороги Магадан–Балаганное–Талон сохраняется.