Экономист Домащенко заявил об угрозе «голландской болезни» в России из-за сильного рубля

Приток доходов от экспорта энергоносителей по высоким ценам, укрепление рубля могут грозить экономике РФ «голландской болезнью». Об этом 23 мая сообщил доктор экономических наук, профессор РЭУ им. Плеханова Денис Домащенко.

Причиной отставания высокотехнологичных отраслей и удорожания товаров в долгосрочной перспективе, по его мнению, может стать высокий курс национальной валюты. Кроме того, участники рынка могут начать поиски альтернативных каналов поставок энергоносителей при укреплении рубля на фоне нехватки импорта.

Экономист считает, что укрепление рубля может продлиться недолго. Он отмечает, что сильная национальная валюта может негативно повлиять на конкурентоспособности российских экспортных товаров, помимо нефтегазовой отрасли. В связи с этим он предложил ввести фиксированный курс рубля взамен на «плавающий». Так, по его словам, ручное сдерживание курса нацвалюты в Китае помогло стране избавиться от «голландской болезни». Также, он отметил, что управляемый курс избавит рубль от волатильности.

Реклама

«Голландская болезнь» — негативное влияние укрепления курса национальной валюты в результате бурного роста экспорта товаров какой-либо одной отрасли. В таком случае поначалу приток иностранной валюты снижает инфляцию в стране, тормозя развитие других отраслей и мешая экономическому росту, что в будущем может повлиять на разгон цен.

Днем 23 мая курс евро на Мосбирже опустился до 59 рублей впервые с июня 2015 года. По состоянию на 17:34, евро достиг 58,9 рубля, доллар США котировался по 57,7 рубля.

В этот же день в Министерстве экономического развития РФ заявили, что укрепление курса рубля дошло до предела. Импорт, потоки капитала будут адаптироваться к новым условиям, добавили в ведомстве. Также в министерстве уточнили, что главную роль в процессе адаптации и укреплении курса рубля сыграет снижение ключевой ставки Центральным банком России.

Комментируя ситуацию с укреплением рубля, представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил — президент неоднократно отмечал, что благодаря своевременным мерам кабинета министров, мегарегулятора удается поддерживать макростабильность.

Ранее, 19 мая помощник президента России Максим Орешкин сообщил, что текущий курс рубля является абсолютно рыночным. Он отметил, что российская нацвалюта укрепляется благодаря сильному платежному балансу за счет высоких цен на экспортируемую нефть.