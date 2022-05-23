Фальшивую гранату обнаружили у консульства России в Бразилии

Фальшивая граната была обнаружена у консульства России в бразильском городе Сан-Паулу. Об этом 23 мая сообщил портал G1.

На место прибыла специальная группа, также был задействован робот. Позже выяснилось, что граната является муляжом.

Ранее в этот день сообщалось, что муляж гранаты обнаружили возле жилого дома в центре Москвы, речь идет о макете ручной гранаты РГД-5. Находка была направлена на исследование, правоохранители проводят проверку.

25 марта неизвестные облили краской табличку у входа в посольство России в Эстонии и часть исторического фасада. 20 марта сообщалось, что неизвестные сорвали российский флаг с канцелярии посольства РФ в эстонском Тарту.