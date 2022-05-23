Финалистка «Мисс Россия — 2015» сбила ребенка в центре Москвы

Финалистка конкурса «Мисс Россия — 2015» Мария Тугускина за рулем Range Rover сбила 10-летнего ребенка. Авария произошла на пешеходом переходе в центре Москвы 23 мая.

По данным «Известий», ребенок не получил серьезных травм. Сейчас он находится дома. Мария Тугускина рассказала об обстоятельствах аварии.

«Я ехала по улице Ефремова, там скверик, и ребенок вылетел, не ожидала, но всё равно надо было притормозить. Я задним колесом его задела, он с велика упал, ногу поранил, есть подозрение, что перелом», — рассказала девушка.

Реклама

Она сообщила, что довезла пострадавшего домой, ребенку вызвали скорую помощь.

18 мая Госавтоинспекция Москвы сообщила об аварии на востоке столицы, унесшей жизнь трехлетнего мальчика. Малыш гулял с бабушкой и дедушкой, когда случайно оказался на проезжей части, где на него наехала «Газель».

13 мая по факту смертельного ДТП в Красногорском округе Московской области полицейские возбудили уголовное дело. На 2-м км дороги Глухово–Николо-Урюпино иномарка сбила молодого человека 2000 года рождения, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Он скончался на месте. Водитель автомобиля скрылся с места происшествия.