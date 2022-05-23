Суд на Украине приговорил российского военного Шишимарина к пожизненному заключению

На Украине вынесли приговор российскому военному Вадиму Шишимарину. Его приговорили к пожизненному лишению свободы, обвинив в гибели мирного жителя в Сумской области. При этом всё судебное разбирательство заняло всего пять дней. Решение было озвучено в понедельник, 23 мая, Соломенским районным судом Киева.

Защита заявила, что намерена подать апелляцию и добиваться полного его оправдания.

До рассмотрения апелляции Шишимарин будет находиться в СИЗО.

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В Кремле в этот же день заявили, что ситуация с Вадимом Шишимариным вызывает беспокойство. Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в настоящее время Москва не имеет возможности для защиты его интересов на месте, так как деятельность российских учреждений на Украине фактически не ведется, в связи с этим будут предприниматься попытки по другим каналам.

Ранее в понедельник в беседе с «Известиями» председатель правления, директор общероссийского общественного фонда «Национальный благотворительный фонд» генерал-лейтенант Владимир Носов выразил сомнение в справедливости приговора Шишимарину. Он отметил, что военнослужащий осужден по 438-й статье украинского Уголовного кодекса, где речь идет о нарушении законов и правил ведения войны. Однако насколько это правдиво, по его словам, неизвестно, поскольку военные Вооруженных сил России имеют строгий приказ, направленный на уничтожение военной инфраструктуры. Как считает Носов, на сегодняшний день судебные органы на Украине выполняют политический заказ руководства.

По мнению политолога Павла Данилина, в судебном процессе над Шишимариным заранее были определены виновный и мера наказания. В комментарии «Известиям» он отметил, что под ст. 438 подпадают 90% боевиков радикальной националистической группировки «Азов» (в отношении ее участников в РФ возбуждены уголовные дела), которые пытают российских военнопленных, однако ни один из них не сидит.

При этом случаи жестокого обращения и пыток российских военных со стороны Украины фиксировались не раз.

12 мая Савеловский суд Москвы заочно арестовал начальников двух СИЗО на Украине за жестокое обращение с российскими военнослужащими, попавшими в плен. Оба объявлены в международный розыск.

Россия проводит спецоперацию по защите Донбасса с 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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