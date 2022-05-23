Путин внес в Совет Федерации предложение назначить Куренкова главой МЧС

Российский лидер Владимир Путин предложил кандидатуру Александра Куренкова на пост главы МЧС РФ. Об этом 23 мая рассказал «Известиям» источник в Совете Федерации.

По его словам, рассмотрение предложенной главой государства кандидатуры состоится 24 мая.

«Да, всё произойдет. Завтра комитеты будут рассматривать его кандидатуру», — уточнил источник.

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Пост временно исполняющего обязанности главы ведомства с 10 сентября 2021 года занимает Александр Чуприян.

Как уточняет «Газета.Ru», глава МЧС РФ Евгений Зиничев погиб в сентябре 2021 года. Это произошло во время арктических учений в Красноярском крае. Глава МЧС пытался спасти кинорежиссера Александра Мельника, который также погиб в результате происшествия.

Зиничева похоронили на Северном кладбище Санкт-Петербурга, ему присвоено звание Героя России посмертно.

В апреле Путин указом присвоил имя погибшего главы МЧС Университету государственной противопожарной службы в Санкт-Петербурге.