Чтобы стать инструментом воздействия, санкции в отношении США должны быть неединичными и жесткими. Об этом в понедельник, 23 мая, заявил «Известиям» член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик, комментируя призыв депутат Европарламента от Хорватии Мислава Колакушича.

«Проблески здравого смысла в Европарламенте не смогут заставить Европу пойти против курса, проложенного Штатами, и принимать самостоятельные решения. Кроме того, санкции в отношении США должны быть достаточно жесткими и неединичными, чтобы стать инструментом воздействия», — отметил он.

При этом Белик выразил сожаление в связи с тем, что Европа действует по алгоритму США даже в ущерб себе, поддерживая антироссийские санкции и вредя своей экономике.

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Накануне Колакушич указал на то, что введение санкционных мер в отношении Соединенных Штатов является действенным способом предотвратить конфликты в геополитическим пространстве.

По его словам, антироссийские же санкции не способствуют решению кризиса вокруг Украины, являясь «невероятной ложью» и «лицемерием». Он подчеркнул, что первыми от разрыва экономических связей с РФ страдают европейцы.

Ранее, 21 мая, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал последствия от некоторых антироссийских санкций сравнимыми с действием атомной бомбы. По его мнению, некоторые предложения Брюсселя могут привести к росту цен, голоду и появлению в западных странах еще большего числа мигрантов.

14 мая министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что страны Запада среди антироссийских мер практикуют «настоящий грабеж». Дипломат выразил удивление «абсолютно пещерному, русофобскому всплеску, который произошел во всех так называемых цивилизованных странах».

Ряд государств, в том числе все страны ЕС, вводят новые санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля спецоперацию по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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