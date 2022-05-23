Названа дата первого рейса паромов на переправе Якутск – Нижний Бестях

Паромы на переправе Якутск – Нижний Бестях отправятся в первый рейс 25-26 мая, после прохождения ледохода. Об этом ИА YakutiaMedia рассказали в республиканском минтрансе.

Сейчас на реке Лене на участке Покровск–Якутск наблюдается густой ледоход, участок вскрылся ото льда на три дня позже среднемноголетних наблюдений.

Подвижки льда сейчас наблюдаются в поселках Жатай, Кангалассы и Графский берег Намского района. В период интенсивного ледохода на Лене пассажирские перевозки будут выполнять аэроботы. При ухудшении гидрологической ситуации к перевозкам привлекут воздушные суда Ми-8 АО АК «Полярные авиалинии». Загрузка на судах на воздушной подушке уменьшится из-за гидрологической обстановки.

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Агентство уточняет, что для пассажирских и грузовых перевозок на переправах Нижний Бестях – Якутск, Кангалассы–Соттинцы и Мегино–Алдан–Кэскил задействовано порядка 50 единиц судов на воздушной подушке.

Сейчас суда могут передвигаться по реке Лене на участке Усть-Кут–Ленск. В среду, 25 мая, планируется открытие судоходства на Лене на устье реки Олекма – устье реки Алдан, а на реке Вилюй — 26 мая. Сроки открытия навигации могут быть скорректированы исходя от сроков очищения судовых ходов ото льда.

Ранее сообщалось, что в Якутии десятки домов и приусадебных участков подтоплены из-за вышедшей из берегов Лены. Всего в зону подтопления попало 105 приусадебных участка, в том числе 64 жилых дома.