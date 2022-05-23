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Силы ДНР возобновили наступательные действия в районе Авдеевки

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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Активные наступательные действия против Вооруженных сил Украины (ВСУ) возобновились в районе Авдеевки и Красного Лимана в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил в понедельник, 23 мая, первый заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов.

Военнослужащие РФ и ДНР блокировали основные пути снабжения ВСУ. Спецоперация в Донбассе, 23 мая
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«По всем фронтам идут наступательные действия. Сейчас возобновились боевые действия в районе Красного Лимана, также активные боевые действия в районе населенного пункта Авдеевка, в районе Новоселовки Второй — это левый фланг Авдеевки», — сказал Безсонов в эфире Первого канала.

По его словам, боевые действия также идут в районе города Гуляйполе в Запорожской области и Угледара на западе республики.

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Ранее в этот день в своем Telegram-канале Безсонов сообщал, что подразделения 1-й Славянской бригады Народной милиции ДНР уже вошли в городские кварталы Авдеевки. Удары по позициям украинских военных наносятся с нескольких направлений, включая населенные пункты Спартак и Крутая Балка.

Авдеевка расположена к северо-западу от Донецка. В этом районе сосредоточена одна из самых крупных группировок ВСУ в республике — именно оттуда в течение 8 лет почти непрерывно велись обстрелы Донецка, Макеевки и Ясиноватой.

Накануне сообщалось, что два танка ВСУ при поддержке пехоты начали контратаку, пытаясь вернуть утраченные позиции в селе Новоселовка Вторая в ДНР. Вторую Новоселовку освободила 100-я бригада совместно с батальоном «Сомали». Один из украинских танков был подбит противотанковой пушкой «Рапира». После чего члены экипажа сбежали, а второй танк ретировался.

Кадры боя, снятые с коптера, показал корреспондент «Известий» Валентин Трушнин.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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