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Десятки домов подтоплены из-за вышедшей из берегов реки Лены

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В пригороде Якутска в Кильдямском наслеге из-за вышедшей из берегов реки Лены подтоплены дворы и жилые дома. Количество пострадавших построек уточняется. В заниженных местах вода вышла на проезжую часть.

На территории Намского и Усть-Алданского районов Якутии продолжается повышение уровня воды. В этих районах в зону подтопления уже попало 28 приусадебных участков, в том числе 27 жилых домов. В связи с этим начали работу два пункта размещения в Едейцах. Порядка 600 местных жителей эвакуировали к родственникам и знакомым для безопасности.

В 45-ти км ниже поселка Кангалассы из-за ледяных заторов наблюдается повышение уровня воды выше по течению Лены, у микрорайона «Даркылах». В зону подтопления попало 30 приусадебных участков, в том числе 25 жилых домов. В микрорайоне Кангалассы в зоне подтопления — 12 приусадебных участков, в том числе четыре жилых дома, в которых проживают 26 человек. Всех людей разместили у их родственников и знакомых.

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Кроме того, повышение уровня воды с выходом на пойму и подтоплением пониженных участков наблюдается в районе села Соттинцы. В зону подтопления попало 23 приусадебных участка, на которых проживают 70 человек. Всего в зону подтопления попало 105 приусадебных участка, в том числе 64 жилых дома, пишет ИА SakhaNews.

Этой ночью снова выросли уровни воды выше критической отметки у гидропоста Кангалассы. Рост уровня воды продолжается и сегодня. Накануне вечером ледяной затор образовался у гидропоста Кангалассы. МЧС прогнозировало вероятность подтопления сел Усть-Алданского и Намского районов, уточняет ИА YakutiaMedia.

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