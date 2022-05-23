Минпромторг назвал ответственных за обслуживание товаров по параллельному импорту

Гарантийное обслуживание товаров, которые ввезут в РФ по параллельному импорту, будут осуществлять продавцы. Об этом «Известиям» 23 мая сказали в Минпромторге.

«В соответствии с существующим российским законодательством, гарантийное обслуживание и использование при ремонте оригинальных запчастей является обязанностью продавца», — отметили в министерстве, отвечая на вопрос о том, кто будет отвечать за обслуживание техники, которая поступит в РФ без одобрения правообладателя.

19 мая член Российской ассоциации международного права, кандидат юридических наук Игорь Шулятьев рассказал, что Евросоюз не может влиять на ввоз товаров в Россию через третьи страны, хотя на территории государств, которые входят в ЕС, ограничения могут быть введены. Он напомнил, что европейцы могут обратиться в орган по разрешению споров — Всемирную торговую организацию, — для того чтобы отстоять свои права в области интеллектуальной собственности.

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Юрист напомнил, что ЕС не может юридически влиять на страны, которые не входят в союз.

Накануне в пресс-службе Минпромторга заявили, что перечень товаров для параллельного импорта будет пересматриваться раз в квартал. Изменения будут вноситься на основании мониторинга товаров.

17 мая сообщалось, что продажа потребительских товаров, которые ввезут в РФ без согласия правообладателя, может начаться уже в июне.

В начале мая Минпромторг утвердил перечень из 50 товарных категорий для параллельного импорта — тех товарных категорий марок, ввоз которых разрешат в Россию без разрешения правообладателя. Сейчас правообладатели реализуют продукцию либо сами, либо через эксклюзивного поставщика.

Таможенные органы при осуществлении необходимых процедур должны будут сверять коды товарной номенклатуры таможенной декларации и наименования брендов с приказом Минпромторга.

В Роскачестве «Известиям» рассказали, что будут проверять товары, ввезенные по параллельному импорту. Предположительно, в первую закупку войдут верхняя одежда и обувь, косметика, моющие средства, смартфоны и телевизоры. Точный список категорий сформируют с учетом запроса потребителей.