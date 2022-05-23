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Штормовое предупреждение продлили в Ростовской области из-за заморозков

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Штормовое предупреждение продлили в Ростовской области до 25 мая. В регионе ожидаются ночные заморозки.

По данным МЧС, температура воздуха и поверхности почвы в ближайшие двое суток может опускаться до –1 градуса. Об этом сообщает RostovGazeta. Жителей региона просят проявлять осторожность.

В конце прошлой недели штормовое предупреждение было объявлено из-за ухудшения погодных условий. В Ростовской области прошли ливни с грозами, ветер усиливался до 23 м/с.

Ранее оранжевый уровень погодной опасности объявили в Ульяновской области. В ночь на 24 мая температура воздуха опустится до –2 градусов.

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