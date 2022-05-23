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Мария Белоковыльская сменит Замиру Рамазанову на посту главреда Super.ru

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Фото: sostav.ru
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23 мая 2022 Медиахолдинг News Media объявляет о кадровых перестановках. Замира Рамазанова покидает пост главного редактора Super.ru по собственному желанию, проработав на этой должности более пяти лет.

Команда во главе с Замирой Рамазановой реализовала множество успешных проектов и вывела Super в лидеры среди звездных медиа в социальных сетях. Руководство медиахолдинга News Media благодарит Замиру Рамазанову за высокий вклад в развитие портала Super.ru и желает дальнейшего успешного развития карьеры.

Новым главным редактором портала назначена Мария Белоковыльская. Последние 11 лет Мария работала в журнале Harper’s Bazaar, в котором в разное время была редактором отдела красоты, директором отдела культуры, управляющим редактором и заместителем главного редактора. Мария Белоковыльская: «В ближайшем будущем проект Super ждут существенные изменения. Мы продолжим работу в сегменте звездных медиа, но с новыми героями и темами. Мы хотим, чтобы Super не только был навигатором в мире звезд, но и давал ответы на волнующие всех вопросы, помогая не терять оптимизма в непростое время».

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