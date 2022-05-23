Реклама
Прямой эфир

В Москве прокуратура начала проверку после побега трех детей из детсада

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Прокуратура Москвы начала проверку, после того как трое шестилетних воспитанников детского сада на севере города самостоятельно покинули территорию учреждения. Об этом пресс-служба столичного надзорного ведомства сообщает в понедельник, 23 мая.

«23 мая трое шестилетних детей самовольно покинули дошкольное учреждение, расположенное на ул. Лавочкина. Мальчики обнаружены, их жизнь и здоровье вне опасности», — говорится в сообщении.

Проведение проверки поручено Головинской межрайонной прокуратуре. В ходе нее будет дана оценка исполнению требований федерального законодательства о несовершеннолетних, а также при наличии оснований приняты меры прокурорского реагирования, передает агентство городских новостей «Москва».

Реклама

Ранее в этот день сообщалось, что трое детей во время прогулки сбежали из детского сада на севере Москвы. По информации «Известий», один из мальчиков подсадил другого, затем дети нажали кнопку на воротах учреждения и ушли, сообщается на сайте kp.ru.

В настоящее время малыши находятся в полиции. Правоохранители выясняют, как дети оказались без присмотра воспитателей.

В июле 2021-го из дошкольного образовательного учреждения, расположенного на улице Профсоюзной в Москве, сбежали четыре ребенка. Они пролезли под забором и покинули территорию детского сада. Один из сбежавших чуть не попал под машину. Позднее детей обнаружили.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022