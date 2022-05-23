В Москве прокуратура начала проверку после побега трех детей из детсада

Прокуратура Москвы начала проверку, после того как трое шестилетних воспитанников детского сада на севере города самостоятельно покинули территорию учреждения. Об этом пресс-служба столичного надзорного ведомства сообщает в понедельник, 23 мая.

«23 мая трое шестилетних детей самовольно покинули дошкольное учреждение, расположенное на ул. Лавочкина. Мальчики обнаружены, их жизнь и здоровье вне опасности», — говорится в сообщении.

Проведение проверки поручено Головинской межрайонной прокуратуре. В ходе нее будет дана оценка исполнению требований федерального законодательства о несовершеннолетних, а также при наличии оснований приняты меры прокурорского реагирования, передает агентство городских новостей «Москва».

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Ранее в этот день сообщалось, что трое детей во время прогулки сбежали из детского сада на севере Москвы. По информации «Известий», один из мальчиков подсадил другого, затем дети нажали кнопку на воротах учреждения и ушли, сообщается на сайте kp.ru.

В настоящее время малыши находятся в полиции. Правоохранители выясняют, как дети оказались без присмотра воспитателей.

В июле 2021-го из дошкольного образовательного учреждения, расположенного на улице Профсоюзной в Москве, сбежали четыре ребенка. Они пролезли под забором и покинули территорию детского сада. Один из сбежавших чуть не попал под машину. Позднее детей обнаружили.