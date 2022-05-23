Женщина с девочкой едва не утонули в ледяной воде в Приамурье

В Амурской области женщина с 14-летней девочкой-подростком едва не утонули в ледяной воде реки Селемджа. На помощь пришли спасатели, случайно оказавшиеся рядом.

ИА PriamurMedia со ссылкой на амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности пишет, что спасатель Александр Павлов с коллегой выехали к железнодорожному мосту у поселка Февральск в Селемджинском районе, чтобы провести мониторинг уровня воды на другой стороне реки. С собой у них была лодка с мотором.

На мосту к ним обратился местный житель с просьбой о помощи. По его словам, он с семьей отдыхал на берегу Селемджи. Жена с 14-летней дочерью решили покататься на мелководье на одноместной лодке. Но сильное течение унесло лодку с большой скоростью. Люди оказались в воде.

Реклама

Пожарный бросился на поиски, проплыл на лодке по течению вниз около 1 км, но никого не обнаружил. Затем вернулся обратно, зашел в одну из проток и там увидел перевернутую лодку и держащихся на борт женщину и девочку.

Предположительно, они хотели доплыть до берега, спрыгнули с лодки, но из-за сильного течения сделать это у них не получилось. Забраться самостоятельно в лодку они не смогли. Температура воды в реке составляет порядка +4 градусов, женщина от холода начала терять сознание. Спасатели вовремя нашли пострадавших, пишет агентство.

Женщину с ребенком доставили на берег и отогрели в машине.