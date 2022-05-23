Мужчина погиб после катания на крыше легковушки на Ставрополье
Житель Ставропольского края погиб, катаясь на крыше легкового автомобиля. Региональное управление ГИБДД проводит проверку по факту инцидента.
Трагедия произошла на территории Арзгирского округа. Местные жители приехали к озеру, а затем отправились кататься по полевой дороге. Один из пассажиров решил перебраться из салона автомобиля на крышу. Во время очередного маневра 31-летний мужчина не удержался, упал и ударился головой об дерево. Об этом пишет NewsTracker.
От полученных травм потерпевший скончался на месте. За рулем автомобиля находился 26-летний сельчанин, который ранее был лишен права управления транспортным средством за пьяную езду. В момент. ДТП мужчина вновь находился в состоянии алкогольного опьянения.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело.