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Мужчина погиб после катания на крыше легковушки на Ставрополье

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Житель Ставропольского края погиб, катаясь на крыше легкового автомобиля. Региональное управление ГИБДД проводит проверку по факту инцидента.

Трагедия произошла на территории Арзгирского округа. Местные жители приехали к озеру, а затем отправились кататься по полевой дороге. Один из пассажиров решил перебраться из салона автомобиля на крышу. Во время очередного маневра 31-летний мужчина не удержался, упал и ударился головой об дерево. Об этом пишет NewsTracker.

От полученных травм потерпевший скончался на месте. За рулем автомобиля находился 26-летний сельчанин, который ранее был лишен права управления транспортным средством за пьяную езду. В момент. ДТП мужчина вновь находился в состоянии алкогольного опьянения.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

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