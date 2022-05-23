Четыре человека обратились за помощью из-за клещей в Мурманской области

В Мурманской области на минувшей неделе четыре человека обратились за медпомощью в связи с укусами клещей. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

По данным ведомства, один из пострадавших – ребенок. Всем обратившимся за помощью была проведена иммуноглобулиновая профилактика.

Эксперты Центра гигиены и эпидемиологии проверили одного клеща на предмет зараженности вирусом клещевого энцефалита. Исследования показали, что паразит безопасен.

Как отмечает ИА «Би-порт», клещи на территории Мурманской области не водятся. В основном жители региона привозят их из отпуска или деловых поездок.