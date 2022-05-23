В Польше предрекли Европе страдания из-за импорта российского газа

Продолжение импорта российского газа в Европу принесет континенту долгие мучения. Об этом заявил полномочный представитель польского правительства по энергетической инфраструктуре Петр Наимский, 23 мая сообщил портал Biznes Alert.

Он обратил внимание на государства, согласившиеся оплачивать российское топливо по новым правилам.

«Некоторые страны и компании посчитали, что воспользуются открытым Европейской комиссией «серым путем», чтобы продолжить поставки газа из России. Другие этого не сделали, как Польша и Финляндия», — добавил эксперт.

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По его мнению, из-за разногласий нарушается солидарность внутри Европы. Представитель кабмина добавил, что на новые правила расчетов переходят страны, более зависимые от российских ресурсов. Он подчеркнул, что это допустимо для выигрыша времени на поиск альтернативных поставок.

«Если это акция, направленная на подготовку к возврат к прежнему состоянию, статус-кво до событий на Украине, то мы в плохой ситуации, и Европа будет долго страдать», — подчеркнул Наимский.

По его словам, у Польши есть контракты, которые позволят заместить российские поставки, поэтому вряд ли у страны возникнут проблемы с поставками отдельным клиентам или отраслям.

«Конечно, эскалация этого энергетического конфликта в большем масштабе, чем сегодня, может вызвать дальнейшие колебания цен», — предупредил эксперт.

Ранее в понедельник Наимский сообщил, что Польша досрочно разорвала межправительственное соглашение на поставку российского газа, которое было подписано в 1993 году. По его словам, можно констатировать, что газовые отношения между двумя странами полностью прекращают свое существование.

За день до этого Наимский заявил, что Варшава не будет платить за российский газ в рублях. Он уточнил, что страна готова ко «всем возможным рискам», связанным с прекращением поставок из РФ.

21 мая Россия прекратила поставки газа в Финляндию по причине неоплаты поставленных в апреле объемов.

18 мая финская государственная компания Gasum заявила, что не приняла требование российской стороны о переходе на новую систему оплаты газа в рублях. В связи с этим компания предупредила, что ожидает прекращения поставок газа. Позже компания сообщила, что с 21 мая и в течение летнего сезона этого года будет поставлять своим клиентам природный газ из других источников — через интерконнектор Balticconnector в Эстонии.

27 апреля «Газпром» сообщил, что полностью приостановил поставки компаниям «Булгаргаз» (Болгария) и PGNIG (Польша) в связи с отсутствием оплаты за газ в рублях. В компании уточнили, что Болгария и Польша — транзитные государства. После этого стало известно, что Польша стала покупать российский газ реверсом из Германии по газопроводу Ямал — Европа после приостановки прямых поставок.

23 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что страна перейдет на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли. 31 марта был подписан соответствующий указ, после чего покупатели должны были открыть рублевые счета, с которых будет происходить оплата газа. Однако некоторые страны Запада заявили, что не собираются следовать этому требованию.