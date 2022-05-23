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Россиянам посоветовали избегать контакта с приматами за рубежом

Роспотребнадзор порекомендовал гражданам РФ избегать контакта с грызунами и приматами из-за оспы обезьян за границей
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Фото: Global Look Press/dpa/Felix Kästle
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Россиянам при посещении эндемичных стран необходимо избегать контакта с приматами и грызунами, которые являются переносчиками оспы обезьян. Об этом в понедельник, 23 мая, заявили в пресс-службе Роспотребнадзора.

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В ведомстве попросили проявлять бдительность тех, кто прибыл в Демократическую Республику Конго, Камерун, Центральноафриканскую Республику, Нигерию, Либерию, Кот-д'Ивуар, Сьерра-Леоне, Габон и Южный Судан.

Гражданам, посещающим данные страны, стоит избегать контакта с животными, которые могут быть носителями вируса, а также употреблять в пищу только тщательно приготовленные продукты животного происхождения.

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Роспотребнадзор также усилил санитарный контроль на границе, чтобы не допустить завоз оспы обезьян в Россию.

Ранее в этот день сообщалось, что в Италии выявили четвертый случай заражения оспой обезьян. В инфекционное отделение больницы в городе Ареццо госпитализировали 32 -летнего мужчину, который недавно вернулся с Канарских островов.

Оспа обезьян — это редкое инфекционное заболевание, наиболее распространенное в отдаленных районах Западной и Центральной Африки. Среди его симптомов — тошнота, повышение температуры тела, сыпь, зуд, а также боль в мышцах, увеличение лимфатических узлов, озноб и усталость.

По данным ВОЗ, обычно коэффициент летальности при вспышках оспы обезьян составляет от 1 до 10%. От оспы обезьян нет специфического лечения или вакцины, однако предшествующая вакцинация против натуральной оспы обеспечивает также высокоэффективную профилактику этого заболевания. Случаи заболевания за пределами региона часто связаны с поездками в неблагоприятные с точки зрения эпидемиологии зоны. Вирус распространяется через контакт, но его вирулентность невысока.

22 мая Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подтвердила 92 случая заражение оспой обезьян среди людей. В организации заявили, что еще 28 случаев пока расследуются.

21 мая глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что в России не выявлены случаи заражения оспой обезьян. Он подчеркнул, что до 1980 года вакцинация против оспы была обязательна, поэтому в настоящее время есть «определенный пул иммунного населения».

Также 21 мая главный научный сотрудник Центра им. Н.Ф. Гамалеи вирусолог Анатолий Альтштейн сообщил, что вероятность новой пандемии в мире из-за оспы обезьян маловероятна. Он добавил, что этот вирус известен и хорошо изучен. Он не способен вызывать крупные пандемии.

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