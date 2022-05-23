Всех школьников Приамурья обеспечат светоотражающими элементами

К 1 сентября все школьники Амурской области должны быть обеспечены светоотражающими элементами. Подобное поручение дал губернатор Василий Орлов.

Как пишет Амурская служба новостей со ссылкой на данные ГАИ, с начала года из 263 аварий в Приамурье, 25 были с участием детей. По словам губернатора, основная причина детского травматизма на дорогах — безответственность взрослых. В частности, дети-пешеходы особенно уязвимы в темное время суток, поэтому к новому учебному году у всех школьников должны быть световозвращающие элементы.

Профилактическую работу с детьми в регионе курирует министерство образования. В области функционируют 219 отрядов Юных инспекторов движения, а в 2020 году их было 197. Совместно с сотрудниками ГИБДД, педагогами и родителями ребята принимают участие в акциях, конкурсах, классных часах, печатают и распространяют памятки по безопасности дорожного движения.

В частности, ИА PriamurMedia сообщает, что в Благовещенске в школах стали чаще рассказывать о правилах обращения с велосипедом на проезжей части и на тротуарах. Дело в том, что сейчас школьники активно ездят на велосипедах по городу и уже один подросток получил травму.