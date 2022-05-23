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Шнуров назвал отъезд артистов из России предательством своего зрителя

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Фото: ТАСС/Артем Геодакян
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Рок-музыкант и сопредседатель «Партии Роста» Сергей Шнуров назвал предательством своего зрителя отъезд артистов из России. Об этом он заявил в понедельник, 23 мая, на пресс-конференции.

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«Я думаю, что некоторые (артисты. — Ред.) не вернутся, потому что мосты сожжены. Позиция уехавшего очень слабая. Если ты остался здесь, ты остался со своим зрителем. Ты все еще можешь высказываться довольно остро — подбирая слова, естественно, и не нарушая закон — свобода слова как-то здесь присутствует. Уезжать — значит предавать своего зрителя», — сказал Шнуров журналистам.

Музыкант также отметил, что мнения коллег по цеху по поводу политики ему неинтересны.

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«Их дело — попадать в ноту, а не озвучивать свои политические позиции», — добавил он.

Ранее в беседе с писательницей Татьяной Толстой в эфире YouTube-шоу «Белый шум», состоявшегося 11 мая, Шнуров заявил, что артисты, решившие уехать за границу, представляют себя новой волной русской эмиграции и думают, что только в других странах смогут реализовать себя как личности, назвав эту позицию «ущербной».

По его словам, нападки звезд на Россию также продиктованы корыстными соображениями. Уехавшие артисты якобы ищут свою выгоду в том, чтобы выступать с антироссийскими заявлениями за рубежом.

Сам певец тогда заверил, что следовать примеру других звезд не собирается. До этого предательством позицию сбежавших из России артистов назвал музыкант Глеб Самойлов.

За последние месяцы Россию покинули некоторые актеры и певцы. Например, актриса Рената Литвинова уехала в свою парижскую квартиру, Чулпан Хаматова находится в Латвии. При этом мало кто из артистов прямо заявляет об эмиграции.

21 мая российские знаменитости, которые покинули страну после начала специальной военной операции по защите мирного населения Донбасса, собрались вместе в израильском Тель-Авиве.

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