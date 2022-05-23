Суд на Украине приговорил российского военного Шишимарина к пожизненному заключению

На Украине Соломенский суд Киева приговорил 21-летнего военнослужащего из России Вадима Шишимарина к пожизненному заключению. Приговор был озвучен в понедельник, 23 мая.

«Признать Шишимарина виновным и назначить ему наказание в виде пожизненного лишения свободы», — объявили в зале суда.

Молодого человека обвинили в нарушении законов и обычаев войны. По версии следствия, россиянин якобы причастен к гибели мирного жителя в Сумской области.

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Ранее в этот день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о взволнованности в Москве ситуацией с российским контрактником Шишимариным. По его словам, Россия не имеет возможности защищать его интересы, так как деятельность российских ведомств на Украине не ведется. Однако Россия рассмотрит возможность продолжения попыток помочь россиянину по другим каналам, добавил он.

Процесс над российским военным занял всего пять дней, слушания начались 18 мая.

12 мая Савеловский суд Москвы заочно арестовал начальников двух СИЗО на Украине за жестокое обращение с российскими военнослужащими, попавшими в плен. В суде уточнили, что Сергей Шамшура является начальником СИЗО в Николаеве, Роман Чабаненко — начальником СИЗО Кропивницкого. Оба объявлены в международный розыск.

22 апреля пресс-служба Следственного комитета РФ сообщила, что ведомство возбудило дело в отношении руководства ряда изоляторов на Украине по фактам жестокого обращения с российскими военнопленными. Отмечалось, что «лица, проходящие службу в украинских СИЗО, вопреки требованиям Конвенции об обращении с военнопленными неоднократно допускали жестокое обращение, пытки и истязания, а также высказывали угрозы жизни и здоровью в отношении более 20 российских военнослужащих, попавших в плен».

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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