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Путин заявил, что экономика РФ достойно выдерживает санкционный удар

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Российская экономика достойно выдерживает санкционный удар. Об этом 23 мая президент РФ Владимир Путин заявил во время встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко в Сочи.

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«Несмотря на все сложности, хотел бы отметить, что российская экономика санкционный удар выдерживает, выдерживает весьма достойно. Об этом говорят все основные макроэкономические показатели», — сказал он.

При этом глава государства отметил, что от экономического блока правительства требуются особое внимание и особые усилия в сложившейся ситуации.

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«В целом эти усилия дают положительный эффект. Это отражается и на уровне товарооборота между нашими странами», — добавил Путин.

В этот же день глава Счетной палаты России Алексей Кудрин рассказал, что перестройка российской экономики с учетом новых вызовов и последствий продлится полтора-два года. По его словам, первые изменения потоков продукции, замена или начало выпуска того, что в РФ могли бы сами выпускать, произойдет в течение двух лет.

21 мая министр транспорта РФ Виталий Савельев рассказал, что введенные против России Западом санкции являются стимулом для страны к поиску новых логистических коридоров. Он отметил, что разрабатывается направление логистики через известный международный транспортный коридор «Север–Юг».

До этого, 18 мая, Минэкономразвития представило стресс-сценарий макроэкономического прогноза на 2022 год. Согласно документу, предполагаются два сценария — консервативный и базовый. Указывается, что первый отличается от второго двумя предпосылками и прогнозом о более глубоком спаде российской экономики в этом году.

Страны Запада вводят новые санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля военную операцию по защите Донбасса. При этом инфляция и цены в странах ЕС и США растут. Так, 17 мая президент РФ Владимир Путин заявил, что европейские государства в долгосрочной перспективе стали территориями с высокими ценами на энергоресурсы. Он подчеркнул, что ЕС совершает экономическое аутодафе, отказываясь от российских энергоносителей.

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