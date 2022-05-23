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Суд оставил в силе приговор Рашкину по делу о незаконной охоте

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Фото: ТАСС/Олеся Аксенова
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Саратовский областной суд оставил в силе приговор депутату Госдумы Валерию Рашкину по делу о незаконной охоте, отказав в апелляции. Об этом адвокат парламентария Константин Лазарев сообщил «Известиям» 23 мая.

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«Скорее всего, мы подадим кассационную жалобу на приговор», — добавил он.

22 апреля Калининский районный суд Саратовской области приговорил Рашкина к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. Суд также запретил депутату два года охотиться. После этого Рашкин подал апелляционную жалобу на решение суда.

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Автомобиль с Рашкиным за рулем остановили в лесу в Саратовской области в ночь на 29 октября 2021 года. Парламентарий изначально пытался обставить дело таким образом, будто нашел уже разделанную тушу лося и просто погрузил ее в машину. При этом на одежде Рашкина были обнаружены следы крови, а в лесу найдены ружье и охотничий билет на имя депутата.

Как сообщили в Следственном комитете РФ, после убийства животного Рашкин вместе с соучастниками разделал тушу с помощью ножей и топора, а также предпринял попытки спрятать оружие. На протяжении трех недель депутат не рассказывал о подробностях той ночи и даже сбегал от журналистов, предпочитая не отвечать на неудобные вопросы. Однако потом записал видеопризнание» в котором заявил, что перепутал лося с кабаном.

В конце ноября депутаты Госдумы проголосовали за лишение Рашкина неприкосновенности. Уголовное дело по статье «Незаконная охота» было возбуждено в начале декабря.

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