Почти 700 детских лагерей откроют в Волгоградской области летом

Детские лагеря в Волгоградской области готовятся к приему первой смены. На протяжении летнего сезона в регионе будут работать 686 учреждений.

Обеспечить готовность лагерей к 30 мая поручил глава региона Андрей Бочаров. Такое губернатор поставил задачу организовать дополнительные возможности для досуга и временного трудоустройства несовершеннолетних.

«В этом году мы планируем организовать детский отдых и оздоровление на базе 686 организаций образования, отдыха и оздоровления детей. Кроме этого, исходя из многочисленных обращений жителей и пожеланий детей, необходимо предусмотреть возможность трудоустройства несовершеннолетних во время летних каникул, но при этом также дать ребятам возможность отдохнуть», — цитирует Бочарова сайт «НовостиВолгограда.ру».

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Отмечается, что последние звонки в школах пройдет 25 мая. На этот день будет ограничена продажа алкоголя.

Ранее сообщалось, что в Астрахани в 2022 году планируют открыть 44 пришкольных лагеря. В работе учреждений задействуют свыше 300 педагогов.