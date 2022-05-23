Опубликованы кадры удара бойцов чеченского спецназа по позициям ВСУ

В распоряжении «Известий» в понедельник, 23 мая, появились кадры работы бойцов полка специального назначения имени Ахмата Кадырова по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ).

На кадрах видно, как бойцы спецназа обстреливают позиции украинских силовиков в одном из населенных пунктов на Лисичанском направлении.

21 мая сообщалось, что чеченский полк проводит зачистку территории поселка Камышеваха в Луганской народной республике (ЛНР) от украинских боевиков. Как рассказал заместитель командира спецполка Межид Уцмигов, в Камышевахе украинцы используют ту же тактику, что и в Мариуполе: занимают верхние этажи, пока мирные люди сидят в подвалах.

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24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти Донецкой Народной Республики и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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