В белорусской армии начался новый этап проверки сил реагирования

В Вооруженных силах Белоруссии начался очередной этап проверки сил реагирования, сообщает 23 мая пресс-служба Минобороны республики.

«Особенностью данного этапа является проверка вооружения, военной и специальной техники, содержащихся на длительном хранении в воинских частях боевого, тылового и технического обеспечения», — говорится в сообщении.

В белорусском оборонном ведомстве отметили, что проводимая проверка позволит определить состояние техники и ее готовность к выполнению задач.

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20 мая премьер-министр Белоруссии Роман Головченко рассказал, что Минск фиксирует наращивание воинского контингента НАТО на западной границе страны. Он отметил, что по этой причине Белоруссия принимает меры по подготовке к защите суверенитета и безопасности страны на случай, «если придется отвечать».

15 мая в Белоруссии заявили, что не исключают военных провокаций со стороны Украины. 10 мая начальник генштаба вооруженных сил Белоруссии, первый замминистра обороны страны Виктор Гулевич заявил, что республика развернет силы специальных операций на трех тактических направлениях, в том числе и у границы с Украиной.

4 мая также сообщалось, что Вооруженные силы Белоруссии начали внезапную проверку сил реагирования. В Минобороны страны тогда отметили, что состав сил, привлекаемых к проверке, будет поэтапно наращиваться.