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Корреспондент «Известий» показал вход в подземный город на «Азовстали»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Военный корреспондент телеканала «Известия» Валентин Трушнин 23 мая побывал в цехах освобожденного завода «Азовсталь» в Мариуполе, а также показал, как выглядит вход в «подземный город» комбината, в котором на протяжении месяца прятались боевики украинской радикальной националистической группировки «Азов».

«Мы находимся в цехах «Азовстали». Вот так они сейчас выглядят: разрушены все перекрытия, видно, что здесь было адское месиво. Это один из главных цехов «Азовстали», — рассказал журналист.

Пройдя по цеху, Трушнин попадает ко входу в подземелье. По его словам, там находится целый город, в котором жили националисты до того, как сложили оружие и сдались в плен.

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«Уцелевшие тоннели тянутся на километры. Там целый город под землей. Можно бродить часами. Вот уже 40 минут шли, еще не дошли до их расположения», — отметил он.

Корреспондент рассказал, что там пахнет гарью, так как перед выходом с завода военные взорвали вооружение. Также Трушнин показал, как был устроен быт украинских националистов.

20 мая Минобороны РФ сообщило о полном освобождении территории комбината «Азовсталь». По информации ведомства, с 16 мая в ходе российской спецоперации сдались в плен 2439 боевиков группировки «Азов» и военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Позже российские саперные подразделения приступили к проведению инженерной разведки и разминированию от взрывоопасных предметов территории завода. К работе на наиболее опасных участках привлекаются специализированные бронированные машины разминирования.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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