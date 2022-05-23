Корреспондент «Известий» сообщил о российских войсках у въезда в Золотое

Въезд в город Золотое Луганской Народной Республики (ЛНР) занят российскими подразделениями. Об этом сообщает в понедельник, 23 мая, корреспондент «Известий» Денис Кулага.

Отмечается, что российские военные выбили украинских военнослужащих из крупного опорного пункта.

«Главная новость этого дня, это продвижение наших войск в сторону Лисичанска. Сегодня наши военнослужащие захватили рубежи города Золотое, заняв командный пункт ВСУ», — говорит корреспондент.

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Он отметил, что в этом опорном пункте укрывалось, в том числе и командование.

«С сегодняшнего дня вся эта территория находится полностью под контролем российских военнослужащих», — сообщил Кулага.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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