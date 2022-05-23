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Пляжный сезон официально начался в Тюмени

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Купальный сезон официально стартовал на территории Тюмени. Полноценные пляжные зоны организовали на трех водоемах.

В администрации города отметили, что купание допускается при наличии санитарно-эпидемиологических заключений Роспотребнадзора о соответствии пляжей санитарным правилам. На текущий момент ведомство не выдало такие документы в границах Тюмени. Об этом пишет Megatyumen.ru.

Места для массового отдыха без пляжных зон организованы на обводненных карьерах Северном, Утином и Школьном, прудах Войновском и Южном, реке Туре, а также на водном объекте в сквере Серебряные Ключи. Для полноценного отдыха у воды оборудованы пляжные зоны на озере Верхнее Кривое в районе Верхнего бора, пруду Лесном и на озере Липовое на 25 км объездной дороги Тюмени.

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Жителей города просят обращать внимание на информационные знаки, размещенные на водных объектах.

Ранее сообщалось, что в Удмуртии с начала 2022 года произошло семь несчастных случаев на водоемах. Четыре человека погибли.

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