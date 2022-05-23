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Кива указал на отсутствие юридической силы у приговора Шишимарину на Украине

Экс-нардеп Кива указал на отсутствие юридической силы у приговора российскому военному Шишимарину на Украине
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Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi
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Единственная задача, которую ставит перед собой киевское руководство, запугать и продемонстрировать физическое превосходство преступной системы над человеком. Так в понедельник, 23 мая, написал в своем Telegram-канале лишенный мандата экс-депутат Верховной рады Илья Кива.

Военнослужащие РФ и ДНР блокировали основные пути снабжения ВСУ. Спецоперация в Донбассе, 23 мая
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«Соломенский суд Киева приговорил российского военнослужащего Вадима Шишимарина к пожизненному лишению свободы. Его обвинили в убийстве безоружного жителя. Нужно потерпеть — этим лицедеям недолго уже осталось», — написал экс-политик.

Он также добавил, что данные решения не имеют никакой юридической силы.

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Ранее в этот же день военнослужащий ВС РФ Вадим Шишимарин был приговорен Соломенским районным судом Киева к пожизненному лишению свободы. Солдата обвинили в нарушении законов и обычаев войны. По данным следствия, Шишимарин якобы виновен в убийстве мирного жителя Сумской области, который шел с велосипедом.

Тогда же пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Москве взволнованы ситуацией с Шишимариным. При этом он выразил сожаление по поводу невозможности защищать его интересы на месте, добавив, что в дальнейшем будут рассматриваться иные возможности продолжения попыток по другим каналам.

12 мая Савеловский суд Москвы заочно арестовал начальников двух СИЗО на Украине за жестокое обращение с российскими военнослужащими, попавшими в плен. В суде уточнили, что Сергей Шамшура является начальником СИЗО в Николаеве, Роман Чабаненко — начальником СИЗО Кропивницкого, передает агентство. Оба объявлены в международный розыск.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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