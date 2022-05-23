Оранжевый уровень опасности объявлен в Ульяновской области

Заморозки ожидаются в Ульяновской области в ближайшие сутки. Об ухудшении погодных условий предупредило региональное управление МЧС.

Согласно прогнозам, в ночь на 24 мая температура воздуха и поверхности почвы местами может опуститься до –2 градусов. Об этом пишет ulpravda.ru. По данным специалистов, регион находится под воздействием проходящих циклонов.

В дневные часы температура воздуха составит +9…+14 градусов. Местами возможны небольшие дожди. Ветер усилится до 12 м/с.

Ранее сообщалось, что в нескольких районах Удмуртии из-за похолодания возобновили подачу отопления. В Ижевске возможность запустить теплоснабжение отсутствует, так как оборудование переведено на летний режим.