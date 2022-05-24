Жить на сберегу

За три месяца экономической турбулентности россияне, кажется, продвинулись от стадий «отрицания» и «гнева» к стадии «торга»: если в феврале остро стоял вопрос о том, как сохранить свои сбережения, то сейчас многие задумываются, куда их инвестировать, чтобы хоть немного, но заработать.

Однако полностью безопасных, с гарантированной прибылью направлений для частных инвесторов в России сегодня фактически нет. При прогнозируемой Центробанком инфляции в 18–23% по итогам 2022 года, вклады дают в лучшем случае 8–9% годовых. Не берем в расчет промо-тарифы, которые предлагают 15–25% годовых, но и действуют всего два-три месяца.

Серьезным увлечением россиян в последние годы стал трейдинг. Но сейчас, на падающих рынках, заработать практически невозможно, особенно новичкам. Начинающий инвестор чаще всего руководствуется принципом «налетай — подешевело» и покупает акции просто потому что их стоимость в моменте снизилась. Он не всегда может просчитать изменение стоимости акций в среднесрочной перспективе. Сегодня на рынке слишком много неопределенности: попадет ли компания под санкции; появится ли у нее сильный конкурент; будет ли устойчивый спрос на ее услуги или продукт? Словом, есть риск по дешевке набрать убыточных активов.

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Важно помнить, что трейдинг — один из тех типов вложений, которые не гарантируют сохранность начальной суммы. И в такие инструменты нельзя инвестировать последние деньги. Они должны остаться на черный день, чтобы не пришлось внезапно переходить на роллтоны и дошираки. Инвестировать нужно те деньги, которые не жалко потерять.

Хороший способ как минимум сохранить свой капитал — это вложение в недвижимость. При условии, что квартира покупается у благонадежного застройщика. Но реальной отдачи от таких инвестиции стоит ждать не ранее чем через пять лет. Сейчас же ставки по ипотеке выросли, спрос на нее упал, застройщикам приходится снижать цены, чтобы распродать квартиры в готовых домах.

В целом жилая недвижимость — это всегда низкомаржинальный, хотя и стабильный актив. Да, год от года стоимость жилья будет расти. Но если вы покупаете квартиру, чтобы сдавать ее в аренду, посчитайте, за какой срок она окупится. Сейчас, например, в южных регионах квартиру стоимостью 14 млн рублей сдают за 35–40 тыс. рублей, то есть за месяц владелец возвращает менее 0,4% ее стоимости.

Можно инвестировать в бизнес, но как? Нередко «частные инвестиции» ограничиваются тем, чтобы найти знакомого — друга-брата-свата — у которого есть свой бизнес, и вложить в него свои 500 тыс. рублей «под честное слово». В южных регионах России это достаточно безопасно, потому что здесь очень высока цена слова. До 90% взаимодействия с физлицами происходит без юридического оформления, потому что в культуре, в менталитете заложена очень большая ответственность людей друг перед другом. В Центральной России, к сожалению, ситуация хуже.

Инвестируя в чужой бизнес, стоит выбирать только ту сферу, в которой вы всерьез разбираетесь. Если вы хороший врач, то с большей долей вероятности выберете действительно профессиональную команду, открывающую, скажем, частную клинику и имеющую все шансы на коммерческий успех. Если вы строитель — можете вложить свои накопления в строительную компанию, потому что вам хватит опыта и знаний удостовериться в ее квалификации и добросовестности. А представление о том, что легко и быстро можно заработать где угодно, но не в той сфере, которой вы занимаетесь, — иллюзия.

Задумываясь об открытии собственного бизнеса, необходимо здраво оценивать свой психотип, свою систему ценностей. Не все готовы идти по пути предпринимательства. Зачастую это означает, что вы в бизнесе 24/7, без выходных и возможности делегировать кому-то ответственность. Многим комфортнее остаться в найме. Но в этом случае надо задуматься над тем, как увеличить свой доход.

Так какой же может быть наиболее разумная «стратегия инвестора» сейчас?

В ситуации, когда мы не знаем, какой завтра будет курс доллара, сколько будет стоить масло, не говоря уже об акциях, резкие финансовые движения попросту противопоказаны. Поэтому в условиях нестабильности лучшее вложение — это инвестиции в себя. Посмотрите, какие знания нужно получить, чтобы сделать шаг вверх по карьерной лестнице, увеличить свой доход за единицу времени. Или задумайтесь, не попробовать ли себя в смежной отрасли, где больше доход и перспективы. И, обдумав всё, вкладывайте в получение дополнительных знаний, навыков, компетенций, которые в дальнейшем можно монетизировать.

Автор — генеральный директор финансовой организации «ЛяРиба-Финанс»

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