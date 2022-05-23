Чижов заявил о спорном статусе двух территорий при вступлении Финляндии в НАТО

Со вступлением Финляндии в НАТО встает вопрос о статусе Аландских островов и Сайменского канала. Об этом в понедельник, 23 мая, заявил постоянный представитель РФ при Евросоюзе Владимир Чижов.

«Что касается Финляндии, то у меня сразу возникает вопрос в двух аспектах. Это статус Аландских островов, которые по международному договору имеют демилитаризованный статус», — отметил он в эфире телеканала «Россия 24».

Как напомнил дипломат, Сайменский канал построили во времена Российской империи, он связывает внутренние озера Финляндии с Финским заливом Балтийского моря.

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«То есть он выходит из центральной Финляндии примерно к Выборгу», — сказал Чижов.

По его словам, «надо посмотреть», что теперь будет.

Аландские острова — архипелаг в Балтийском море на входе в Ботнический залив. Острова автономны в составе Финляндии, населена аландскими шведами и имеет особый демилитаризованный и моноязычный статус.

Сайменский канал — судоходный канал между озером Сайма в Финляндии и Выборгским заливом в России. Открыт в 1856 году, реконструирован в 1963—1968 годах. Общая протяжённость канала с морским фарватером — 57,3 км, из них Финляндии принадлежат 23,3 км, России — 34 км.

Финляндия настоящее время арендует 19,6 км российской части канала. Срок аренды — до 2063 года.

Ранее в этот день Еврокомиссар по международному сотрудничеству (от Финляндии) Ютта Урпилайнен назвала продуманным и хорошо подготовленным решение Хельсинки стать членом Североатлантического альянса. Она также напомнила, что за членство Финляндии в НАТО проголосовали 188 из 200 депутатов.

В интервью «Известиям» советник по внешней политике финской Национально-коалиционной партии (третьей по размеру в финском парламенте) Генри Ванханен предположил, что процедура вступления Финляндии и Швеции в НАТО затянется до декабря.

21 мая турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган обсудил членство Финляндии и Швеции в альянсе с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. В ходе разговора турецкий лидер заявил, что его страна не может положительно относиться к членству Швеции и Финляндии в НАТО до тех пор, пока эти страны не продемонстрируют, что они солидарны с Турцией по фундаментальным вопросам, в частности по борьбе с терроризмом.

18 мая Швеция и Финляндия официально подали заявки на вступление в НАТО. Послы двух стран передали их Столтенбергу в штаб-квартире в Брюсселе.

В России критически отреагировали на заявление властей Финляндии и Швеции о планах по присоединению к НАТО. Так, президент России Владимир Путин отметил, что расширение НАТО носит искусственный характер и выходит за рамки своего географического предназначения, пытаясь таким образом влиять на другие регионы.