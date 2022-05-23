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Песков назвал оголтелой позицию Польши в отношении России

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Польские власти заняли «оголтелую, на грани сумасшествия позицию», заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя разрыв Варшавой соглашения о поставках российского газа.

Он напомнил, что для поставок газа из РФ нужны документальные договоренности и оплата. При этом Польша давно отказалась платить, но продолжает косвенно получать российский газ, покупая его дороже с другой стороны.

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«Что будет дальше, сейчас вряд ли кто-то возьмется прогнозировать, потому что это просто невозможно. Мы сейчас видим, какую оголтелую, на грани сумасшествия позицию занимают польские власти, поэтому здесь вряд ли что-то стоит и можно прогнозировать», — сказал пресс-секретарь президента РФ.

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В то же время Песков переадресовал в «Газпром» вопрос о том, как такое решение польской стороны скажется на транзите через эту страну по газопроводу Ямал–Европа.

«Но это тема, которая, конечно же, заслуживает внимания в том понимании, что всё-таки существуют и альтернативные маршруты поставок газа, которые, кстати, весьма напряженно сейчас функционируют», — отметил он.

Ранее 23 мая уполномоченный правительства Польши по делам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил, что страна досрочно разрывает межправительственное соглашение на поставку российского газа. Документ, который должен был действовать до конца 2022 года, подразумевал получение европейской стороной от РФ до 10 млн куб. м газа в год.

В беседе с «Известиями» первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских рассказал, что разрывать договор в одностороннем порядке — нарушение. По его словам, Польша нарушила все договоренности и ведет себя некорректно, «местами нагло на международном рынке».

27 апреля «Газпром» сообщил, что полностью приостановил поставки компании PGNIG в связи с отсутствием оплаты за газ в рублях. При этом отмечалось, что Польша — транзитное государство. После этого стало известно, что польская сторона стала покупать российский газ реверсом из Германии по газопроводу Ямал–Европа после приостановки прямых поставок.

Днем ранее Наимский заявил, что Варшава не будет платить за российский газ в рублях. Он уточнил, что страна готова ко «всем возможным рискам», связанным с прекращением поставок из РФ.

23 марта президент России Владимир Путин заявил о том, что в ближайшее время страна перейдет на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли. 31 марта был подписан соответствующий указ. Покупатели должны были открыть рублевые счета, с которых будет происходить оплата газа.

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