Аналитик объяснил призыв к Норвегии делиться с Украиной доходом от нефти и газа

В настоящее время у стран Запада нет способов заставить Норвегию делиться сверхприбылью от продажи нефти и газа. Директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов рассказал в понедельник, 23 мая, чем могут обернутся попытки надавить на Осло из-за роста цен на энергоносители. Также он объяснил причины возникновения такого предложения со стороны Польши.

По мнению аналитика, одной из причин, почему Польша предложила Норвегии направить Украине сверхприбыль от продажи нефти и газа, является недовольство ростом цен на энергоносители.

«Настроение у них (западных стран. — Ред.) у всех одно — им не нравится, что растут затраты, им не нравится, что население их стран недовольно ростом цен на электроэнергию, нефтепродукты, отопление. Им это не нравится, поэтому они пытаются найти виноватого. Первая, понятно, виновата Россия, но теперь они уже и своих пытаются напрягать, чтобы начали делиться сверхдоходами с того, что заработали», — пояснил он в разговоре с Lenta.Ru.

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По данным Aftenposten, Норвегия заработала за первый квартал 2022 года из-за роста цен на нефть и природный газ на 237% больше, чем за осень прошлого года. Увеличение стоимости связано с тем, что западные страны стали отказываться от российских энергоресурсов из-за начала спецоперации по освобождению Донбасса. Это спровоцировало дефицит на рынке энергоносителей. При этом Правосудов высказал уверенность, что Осло будет распоряжаться средствами исходя из интересов своих граждан.

«Заставить их поделиться прибылью не получится никак, только добровольно, по-другому это невозможно. Если только на них накладывать дополнительно санкции, но не знаю, кто на этот шаг осмелится. Просто это приведет к еще большему росту цен и полному безумию», — сказал он.

Правосудов назвал странной ситуацию, что кто-то разгоняет цены, в итоге некоторые государства начинают зарабатывать, а их начинают в этом обвинять.

«Они не виноваты, они сколько могут, столько и поставляют нефти и газа. Это не их вина, что происходит рост цен. Норвегия и так в лепешку бьется, чтобы поставить как можно больше энергоносителей на рынок», — подчеркнул эксперт.

Накануне государственный секретарь МИД Норвегии Эйвинд Вад Петерссон отметил, что власти страны считают целесообразным направить прибыль от продажи нефти и газа на решение внутренних проблем национальной экономики, в том числе на нужды будущих поколений и в Глобальный государственный пенсионный фонд.

По его словам, на экономике страны также сказалось повышение цен и увеличение стоимости электроэнергии и бензина. При этом он отметил большую поддержку Украине, оказанную со стороны Норвегии, и намерение придерживаться такой тактики в дальнейшем, сообщает телеканал «360».

Таким образом Петерссон отреагировал на поступившее Норвегии предложение от премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого поделиться частью доходов от продажи газа и нефти с Украиной, о чем польский политик сообщил ранее 22 мая. Его возмутил тот факт, что Норвегия дополнительно может получить €100 млрд прибыли с продажи энергоресурсов на почве роста цен на энергоносители, передает RT.

С начала спецоперации России по защите Донбасса страны Запада оказывают Украине финансовую поддержку на постоянной основе, которую та требует от них. Так, 6 мая глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что за время проведения спецоперации в Донбассе ЕК предоставила Украине только финансовой помощи на общую сумму €4 млрд.

При этом одним из источников финансирования Киева украинские и западные политики предлагают сделать замороженные российские активы. Например, 9 мая глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Брюсселю следует рассмотреть вопрос изъятия замороженных российских валютных резервов, чтобы помочь оплатить расходы на восстановление Украины после окончания спецоперации. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал воровством эту идею и отметил, что для Запада такие действия становятся уже «чем-то вроде привычки».

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал на то, что западные страны заняли линию по «фактическому воровству российских активов».

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