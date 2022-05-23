Реконструкцию стадиона «Спартак» в Саратове оценили в 153 млн рублей

В Саратове объявлен электронный аукцион для поиска подрядчика, который займется реконструкцией стадиона «Спартак». Власти готовы потратить на ремонт 153 млн рублей.

В качестве заказчика работ выступает МКУ «Капитальное строительство». Подрядчику предстоит построить трибуну на 499 посадочных мест, а также подтрибунные помещения, в которых разместятся раздевалки, душевые и спортивные залы. Об этом сообщает ИА «Взгляд-инфо». Отбор заявок от потенциальных исполнителей завершится 31 мая.

Стадион был построен в 1928 году. В постсоветское время объект приватизировали и планировали отдать под застройку, однако земельный участок и прилегающую территорию приобрел депутат Саратовской областной думы Сергей Курихин. В 2012 году он передал стадион в собственность региона или муниципалитета на безвозмездной основе.

Работы по реконструкции стадиона начались еще весной 2020 года, однако проект до сих пор не реализован.